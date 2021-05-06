Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ
6 96140
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили осведомленные с ситуацией источники.
Встреча была неофициальной.
Кличко знаком с Нуланд со времен Евромайдана. Во время акций протеста Виктория Нуланд посещала Киев. Тогда она занимала должность помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.
В частности, Нуланд встречалась с тогдашними оппозиционерами Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком в захваченном доме профсоюзов.
Блинкен и Нуланд прибыли в Украину вчера вечером, а сегодня провели ряд встреч с представителями украинской власти и главой ПЦУ Епифанием. Первыми с почетными гостями встретились депутаты. После этого с Блинкеном вели переговоры президент Украины и глава его Офиса.