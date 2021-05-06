Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие

США рассмотрят запрос Украины о предоставлении нового вооружения.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности, оснащения, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины.

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На вопрос, что США готовы сделать, если Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины, государственный секретарь США ответил: "Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) - это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение - совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире - в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос (безопасности Украины. - Ред.) находится в нашем фокусе. Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что у них есть все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет просить у Вашингтона предоставить системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии. А глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что США могли бы разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.