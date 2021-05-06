Один из фигурантов дела о "покушении на Лукашенко" Макаренко попросил статус беженца в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Макаренко имеет вид на жительство в Украине, где живет его семья.
"Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и покушении на Лукашенко, и кроме того, уже заочно арестовали и сообщили, что будут просить об экстрадиции. Поэтому я решил обратиться за помощью к украинскому государству", - сказал Виталий Макаренко.
В то же время Макаренко сообщил, что с адвокатом планирует обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы, с одной стороны, сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а с другой - получить информацию о запросе на экстрадицию.
"Дело явно политическое и сфальсифицирован. Даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не принимал никаких действий, которые можно квалифицировать как заговор или покушение", - сказал Макаренко.
Виталий Макаренко не исключает, что его включили в список фигурантов дела для продвижения "украинского следа".
"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной ... И потому, что больший период времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", - добавил Макаренко.
Кроме Виталия Макаранко, обвинения в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти выдвинуты в Беларуси еще восьми лицам.