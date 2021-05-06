Новости

США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом

5 11771
США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а у меня сегодня маленький праздник))..
    спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот! США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5058
  • Maxim Ak-Murza
    Игорь, ты снова прием лекарств пропустил? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7392
  • Ksenia VB
    Звичайно підтримують.
    Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости