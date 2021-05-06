США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом
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Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.
Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.
В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".