США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

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