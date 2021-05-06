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Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона

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Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственных наградах Украины № 1399-IX, принятый Верховной Радой 15 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ переименовывает государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого", – отметили в релизе.

Законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования – профессиональное предвысшее образование.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Совок аж прет...
  • user009
    Лучше имени Кивы
  • Valery Greff
    Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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