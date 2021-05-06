При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ

Еще одна девушка смогла выбраться из горящего здания через окно. Помещение, в котором обнаружили тело погибшей, было заблокировано.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, тот факт, что одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, была заблокировано, и она оказалась в ловушке", - рассказал он.

Тело погибшей спасатели обнаружили только после того, как погасили огонь.

В момент возникновения пожара в офисном помещении находились несколько десятков человек. Очевидно, они не сразу поняли, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать на улицу. "Здесь у всех была паника. Мы услышали: проводка воняет, и сразу выбежали, видим, "пожарки" едут и крыша горит", - рассказала работница офиса Ирина.

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Сейчас на месте работает лаборатория, с ее помощью должны выяснить, где находился очаг возгорания и что именно стало причиной пожара. Спасатели предполагают, что первым загорелся кондиционер или вентилятор.