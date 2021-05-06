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Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

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Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Верховной рады.

Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого. "Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. "Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Лучше постоять в очереди. Смена регистрации происходит несколько раз в жизни. А дія(фсб) останется с вами даже на ночном столике возле кровати. Это, наверное, добавляет острых ощущений, но все-же не всем такое нравится, чтобы при всех...
  • Вячеслав Галушка
    Во теперь мошенникам раздолье будет… При правильных связях и смотрящих квартиры можно будет как семки у лохов отбирать.
  • Вальд Ще
    Чорні ріелтори лобіюють цей закон?
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