Ракообразное из борща курсантов - морской таракан, - нардеп "Голоса" Бобровская

Морские тараканы преимущественно живут там же, где килька, и именно с ней ракообразное попало в тарелку курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат ВР от партии "Голос" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Объясняю всем, кто решил обвинить меня в распространении дезинформации: на видео был настоящий ракообразный морской таракан! Преимущественно, они живут в среде с килькой. С ней этот таракан успешно попал в первое блюдо для курсантов. Такие случаи далеко не единичны и регулярно получают публичную огласку", - написала Бобровская.

Депутат отметила, что общественность сосредоточила внимание на попытках определить, что за существо плавало в тарелке с борщом, и отвлеклась от глобальных проблем с питанием в ВСУ.

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"Главной проблемой является то, что компания "Вийськсервис-Волонтер" уже получила 100% рынка пищевых закупок в армии. Компания благодаря Министерству стала абсолютным монополистом и поставляет в армию некачественные продукты с высокой наценкой. Уже не говоря о том, что во время войны наши Вооруженные силы полностью зависят от одной компании, у которой даже нет собственного производства пищи, зато есть долги", - подчеркнула Бобровская.

"Никакие ракообразные не остановят 6 млрд грн, которые МО мутит себе под носом у Владимира Зеленского", - добавил она.

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Напомним, 29 апреля Бобровская опубликовала видео, на котором курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил находит в тарелке с борщом странное существо. В Минобороны видео назвали фейком: там утверждают, что ракообразное похоже на силиконовую игрушку или приманку для рыбалки, и что если бы оно действительно варилось в борще, то было бы красного цвета, а не зеленого, как на видео.



