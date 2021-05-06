Главные новости 6 мая: потери на Донбассе, Блинкен в Киеве

Оккупанты убили одного защитника Украины и ранили другого, госсекретарь США Блинкен побывал в Киеве, Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев, - главные новости 6 мая

Потери на Донбассе

Наемника оккупантов убили при обстреле под Новотроицким одного защитника Украины и ранили другого. Погибший - 37-летний воин 93 ОМБр Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога, для него это была первая ротация. Всего за 9 месяцев перемирия на Донбассе погибли 34 и ранены более 100 украинских военнослужащих.

Блинкен в Киеве

Глава Госдепа США впервые побывал в Украине с визитом. Он встретился с президентом Зеленским, премьер-министром Шмыгалем, главой МИД Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием и мэром Киева Кличко, а также с главами фракций ВР и представителями гражданского общества.

Блинкен заявил, что двери НАТО открыты для Украины, США рассмотрят запрос Киева о предоставлении нового вооружения, а уровень поддержки нашей страны со стороны Вашингтона зависит от того, как Украина будет бороться с коррупцией. Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине и заявил, что не понимает, что такое "откат назад", потому что всегда идет только вперед.

Пожар в Виннице

Там сгорел офисный центр. Погибла сотрудница - девушка, которой был 21 год, оказалась заблокирована в здании и не смогла выбраться наружу. Причины пожара сейчас выясняют.

Рейтинг богатейших украинцев от Forbes

Список возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго, при этом состояние Ахметова за год выросло почти в 3 раза.

Мужчины смогут уйти в декрет

Соответствующий закон подписал президент Зеленский. Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком. Он предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя. Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Огромный кран застрял посреди Днепра

Кран "Захарий", строящий мосты в Запорожье, столкнулся с подводной скалой, получил повреждения и застрял посреди Днепра в районе острова Хортица. Работы по строительству моста приостановлены.