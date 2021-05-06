Германия заинтересована в реализации Минских договоренностей обеими сторонами - Украиной и РФ, - Маас
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сейчас находимся в переговорах друг с другом. Такая встреча, конечно, имеет смысл только тогда, когда все стороны готовы не только встречаться, но достичь каких-то шагов. С учетом ситуации последних недель задача не стала легче. Но с нашей точки зрения, это (встреча) тем более нужна", - сказал Маас. Он добавил, что саммит не происходит не по вине Берлина и Парижа.
Дипломат не стал прогнозировать, возможен ли Нормандский саммит еще за время пребывания при власти нынешнего правительства ФРГ (выборы в Германии должны состояться в конце сентября - ред.).
По словам Мааса, Германия вместе с французскими коллегами считает, что в Нормандском формате, в котором они вместе работают с Украиной и Россией, надо поговорить "на каком-то уровне" не только о Минских договоренностях, но и об актуальном развитии событий.
Нынешнее развитие ситуации на востоке Украины глава немецкого МИД оценил как "на самом деле позитивное". Он "чувствует чрезвычайную радость и облегчение" от того, что ситуация вблизи российско-украинской границы становится менее напряженной. Маас считает, что отвод российских войск от украинской границы является важной предпосылкой для того, чтобы напряжение, которое наблюдалось в последние недели, "понемногу уменьшалось". Впрочем, подчеркнул он, это развитие должно быть "устойчивым".
"Но конфликт, лежащий в основе, который происходит на востоке Украины, не решен. До тех пор, пока этот конфликт не урегулирован, эскалация может произойти когда угодно и очень быстро", - предостерег он. Поэтому, подчеркнул министр, Берлин заинтересован в реализации Минских договоренностей обеими сторонами - Киевом и Москвой.
Немецкий министр положительно оценил то, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече G7 в Лондоне в начале этой недели вновь подтвердил, что США поддерживает работу в Нормандском формате, а также сегодняшний визит Блинкена в Украину. В этом контексте Маас назвал также важной предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. По убеждению Мааса, США должны говорить "четким языком" с Россией, но быть готовыми к диалогу.
Отвечая на вопрос о расхождении мнений Берлина и Вашингтона по проекту газопровода "Северный поток 2", Маас признал, что это - "одна из тем, по которой США и ФРГ имеют разные позиции и будут продолжать иметь разные позиции", но в других вопросах происходит "очень-очень интенсивное сотрудничество".
Напоминаем, последний саммит в Нормандском формате состоялся в декабре 2019 года в Париже. Следующий планировался на апрель 2020 года в Берлине, но так и не состоялся.