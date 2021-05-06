ЕС готов обсуждать временный отказ от патентов на вакцины против COVID-19, - Еврокомиссия

Еврокомиссия готова обсуждать решение администрации США поддержать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19, но еще предстоят дискуссии в Евросоюзе и во Всемирной торговой организации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Предложение США об отступлении от авторских прав может быть частью решения (снабжения нуждающихся стран вакцинами - ИФ). Мы готовы это обсуждать, как и другие прагматичные предложения", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Журналистов интересовал вопрос, означает ли готовность ЕС, выступавшего прежде против такой идеи, обсуждать американское предложение, что его позиция изменилась, и не произошло ли это под влиянием заявления администрации США.

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Поводом для дискуссии на брифинге стало выступление ранее в тот же день главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европейском университетском институте Флоренции.

Она, в частности, заявила: "Европа экспортирует столько вакцин, сколько доставляет своим гражданам. И чтобы внести ясность, Европа - единственный демократический регион в мире, который экспортирует вакцины в больших количествах. Европейский союз также готов обсуждать любые предложения, которые позволят решить кризис эффективным и прагматичным образом. Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин COVID-19 может помочь в достижении этой цели".

Поясняя слова фон дер Ляйен, Спинант заявила: "Наша позиция следующая: мы готовы оценить, как это американское предложение могло бы позволить нам достичь цели вакцинировать весь мир и обеспечить доставку вакцин во все уголки мира. Мы готовы обсуждать, рассматривать, как можно было бы продвинуться в этом направлении. В ожидании этого мы призываем всех производителей вакцин в мире быть такими же открытыми и справедливыми, как Европейский союз, и экспортировать как можно больше вакцин остальному миру".

Пресс-секретарь сказала, что не в курсе, было ли какое-то предварительное согласование между администрацией США и руководством ЕС о возможности обсуждения исключения из правил. Она просила учесть, что со времени заявления США не прошло и суток, и эта тема обсуждается пока только первые часы.

"Европейские лидеры, конечно, будут обсуждать всё это - вакцины, вакцинацию и т.д. - в ходе предстоящей встречи в Порту (на неформальном саммите ЕС 7-8 мая - ред)", - отметила Спинант. По ее мнению, можно ожидать, что в дискуссиях акцент будет сделан на эту тему.

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