Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток"

6 мая в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

"Сегодня, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.