Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

"По поводу вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

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