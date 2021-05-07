Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Государственному бюджету Украины дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон №466-IX внесенный Д.Гетманцевым, который гармонизировал акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигариллы с акцизом на сигареты с 1 января 2021 года. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что все табачные изделия являются вредными, поэтому нет никаких оснований облагать отдельные табачные изделия по более низким ставкам, чем другие.

Нормы были поддержаны антитабачной общественностью Украины и специалистами Европейского бюро ВОЗ. По утверждениям активистов общественной организации "Жизнь", повышение акцизов на табачные изделия является эффективным инструментом уменьшения потребления и снижение ценовой доступности вредной продукции для детей и молодежи. В это же время обеспечиваются дополнительные поступления в госбюджет.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ТИЭН не является средством отказа от курения и содержит табак, потребление которого в любой форме является токсичным для человека.

Напомним, во время рассмотрения законопроекту №4065 была внесена поправка №175, предусматривающее снижение на 30% принятого акциза, что привело бы к уменьшению доходов Госбюджета в 2021 году на 3 млрд грн. Однако благодаря позиции и разъяснением народного депутата Украины Лады Булах, парламентарии отклонили поправку о снижении акциза.

По данным Киевской школы экономики, благодаря решению о гармонизации акцизов на ТИЭН Госбюджет в 2021 году получит 7 млрд грн, а в 2022 - около 10 млрд грн.