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Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани

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Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани
Журналист Вахтанг Кипиани обнародовал новые факты из биографии отца Виктора Медведчука - Владимира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кипиани отметил, что журналистка Дарья Гирна своими обращениями принудила дать ответ руквовдство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о факте работы в вузе отца Медведчука.

"Теперь мы знаем, что отец Медведчука, нереабилитированный на тот момент преступник, статья - "измена Родине", который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, оказывается, спокойно работал бухгалтером ректората (!) Главного университета УССР. И это в то время, когда репрессированы и их дети были людьми второго сорта. Интересная семейка", - подчеркнул Кипиани.

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Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани 01
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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Яка реабілітація?
    Той мертвечук був звичайним поліцаєм в фашистів.
  • Утилизация ватников
    Веселая семейка. Оба на фашистов работают.
  • Sav UA
    а цей мертведчук зрадник і колаборант та співпрацює з кацапофашистами.
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