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Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

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Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов
"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире канала "Украина 24" 6 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что такие сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.

"Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.(...) Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные", – сказал Степанов.

На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: "Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно".

"Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет сотрудничать с Евросоюзом в вопросе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Доведеться купляти справжні...
  • Топ Ган
    ...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
    Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    "Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

    Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
    відкривати.
    І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
    А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
    дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
    і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

    Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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