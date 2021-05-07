Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ, - Кулеба

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"У нас есть в повестке дня, мы уже озвучили это американской стороне, и они уже начали над этим работать, это расширение тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", - сказал Кулеба

По его словам, во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена была достигнута договоренность, что будет проведено заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США.

"Более того, мы обсудили, как сделать этот инструмент более эффективным для того, чтобы он действовал на постоянной основе и между заседаниями комиссии рабочие органы работали над повесткой дня", - пояснил Кулеба.

Кроме того, министр отметил, что во время визита также шла речь о возобновлении должности спецпредставителя США в переговорах по Украине.

"Мы озвучили свое виденье по этому вопросу, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше виденье и вернутся к нам с ответом", - указал он.

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