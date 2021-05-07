Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным

Сейм Латвии 6 мая принял декларацию о геноциде армян в Османской империи,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

В парламенте Латвии подчеркнули, что ответственность за насильственную депортацию, насилие и гибель армян в 1915 году – на власти Османской империи.



В документе подчеркивается, что Латвия осуждает преступления против человечности. Депутаты считают необходимым увековечить память погибших в результате геноцида армян.



Дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием "здоровых и зрелых демократий", отмечают они.



Министерство иностранных дел Турции осудило эту "незаконную декларацию" и заявило, что документ – "ничтожная попытка переписать историю по политическим мотивам".



В МИД настаивают, что в 1915 году "не было создано ни одного из условий, необходимых для использования термина "геноцид".

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