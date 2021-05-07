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Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным

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Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным
Сейм Латвии 6 мая принял декларацию о геноциде армян в Османской империи,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

В парламенте Латвии подчеркнули, что ответственность за насильственную депортацию, насилие и гибель армян в 1915 году – на власти Османской империи.

В документе подчеркивается, что Латвия осуждает преступления против человечности. Депутаты считают необходимым увековечить память погибших в результате геноцида армян.

Дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием "здоровых и зрелых демократий", отмечают они.

Министерство иностранных дел Турции осудило эту "незаконную декларацию" и заявило, что документ – "ничтожная попытка переписать историю по политическим мотивам".

В МИД настаивают, что в 1915 году "не было создано ни одного из условий, необходимых для использования термина "геноцид".

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Топ комментарии

  • dmitrij suur
    После позорного военного поражения в Карабахе, армянская диаспора кинула все средства на проталкивание своих идеологических тезисов. Им хочется предстать перед мировой общественностью как жертва, при этом сами они Голодомора не признают, оккупации Крыма тоже, ну значит и не рассчитывайте на сочувствие от украинцев
  • Igr 44
    надеюсь что наши идиоты до такого не додумаются. И не будут идти на поводу у хитрожопых ар из племени хоев.
  • John Aba
    Туркам уже от этого не отмыться. Рано или поздно придется признать геноцид и просить прощение. Москалей это тоже ждет.
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