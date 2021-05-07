Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите "Крымской платформы", - Кулеба
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1 +".
"Соединенные Штаты во время этого визита подтвердили: первое - они полностью поддерживают инициативу "Крымской платформы", второе - они будут представлены на высоком уровне на саммите" Крымской платформы ", третье - они поощряют и призывают другие страны также поддерживать "Крымскую платформу" и участвовать в ее работе", - сказал Кулеба.
Госсекретарь США Блинкен 6 мая посетил Украину с официальным визитом. Он провел встречи с руководством государства и представителями гражданского общества.
"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова.
Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021.