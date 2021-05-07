В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА

В Киеве на День памяти и примирения к 76-й годовщине окончания второй мировой войны пройдет ряд мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"8 мая Киев отметит День памяти и примирения, а 9 мая - семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

В частности, запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий. Также предусмотрены выплаты ветеранам Второй мировой войны, участникам антитеррористической операции, воинам-интернационалистам, участникам Революции достоинства и некоторым другим категориям граждан.

В КГГА утвердили соответствующий план мероприятий.

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В частности, 6 мая открылась фотовыставка "Мгновение истории" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость". Продлится мероприятие до 16 мая.

С 7 до 21 мая проходит выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива Киева.

8 мая в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

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Кроме того, 9 мая состоятся мероприятие "Помним-Побеждаем" на территории Национального музея истории Украины. Также проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом, молебен за мир в Украине.

Также в течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительские, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения. Будут проходить тематические выставки творческих работ по изобразительному искусству, научные тематические проекты.

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