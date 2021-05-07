Новости • Агрессия России против Украины

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: "США полны решимости перед лицом российской агрессии". ФОТО

10 41431
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал он.

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 01

Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. По его словам, Пентагон является "главным партнером Украины", поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Украине.

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 02

Фото: Блинкен / Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие


Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 03

Топ комментарии

  • John Wilson
    Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
  • Вольный Каменьщик
    "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости