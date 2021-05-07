Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: "США полны решимости перед лицом российской агрессии". ФОТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал он.





Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. По его словам, Пентагон является "главным партнером Украины", поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Украине.

Фото: Блинкен / Twitter

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