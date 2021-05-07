Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом, - Кулеба

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

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"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.