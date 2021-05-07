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Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом, - Кулеба

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Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом, - Кулеба
Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

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"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.

Топ комментарии

  • Привет
    Не напомнила это совсем не означает ...что не забыла..
  • саша паламарчук
    Сцикуну треба вивчити книжку, "Як керувати світом не привертаючи уваги санітарів", бо санітари вчора вже приїжджали... Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4614
  • 5 копійок
    Блінкен залишив кловуна в підвішеному стані і воно тепер не знає що робити далі.
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