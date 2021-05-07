За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 428 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине. 821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели

По данным министра, прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 6 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (6 026), Днепропетровской (4 358) и Киевской ( 3 557) областях, меньше всего - в Полтавской (153), Харьковской (317) и Черновицкой (452) областях.



