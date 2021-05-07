За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине. 821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 6 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (6 026), Днепропетровской (4 358) и Киевской ( 3 557) областях, меньше всего - в Полтавской (153), Харьковской (317) и Черновицкой (452) областях.