Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. В частности речь шла о вакцинах от COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.

Об этом Степанов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз.

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"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.

Степанов также напомнил, что согласно контракту, полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешения на их экспорт.