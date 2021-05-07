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Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов

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Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. В частности речь шла о вакцинах от COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.

Об этом Степанов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз.

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"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.

Степанов также напомнил, что согласно контракту, полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешения на их экспорт.

Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов 01

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Топ комментарии

  • Привет
    А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
  • Серая Лиса
    Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
  • Привет
    Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
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