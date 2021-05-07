Сюмар: Запад не принимает Зеленского, слишком явное у него постсоветское мышление

Произошедшее за два года президентства Владимира Зеленского напоминает то, что делал Янукович - только в лайт-версии.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"Я думаю, что у нас могут быть проблемы с МВФ. Но мне кажется, что у Зеленского есть искушение отказаться от работы с этим институтом. Вообще происшедшее за эти 2 года – сильно напоминает то, что делал Янукович - только в лайт-версии", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

"Возьмем стратегический уровень. С одной стороны, мы слышим заявления о том, что Украина стратегически определилась с реализацией курса в ЕС и НАТО. С другой стороны страна фактически отказывается от независимых институтов и переходит к ручному управлению, к политике в стиле "Техас должны грабить техасцы, и нечего нам тут указывать". Деньги и сила - краеугольные камни власти - и поэтому Зеленский заканчивает концентрировать силовые инструменты со своим тысячепроцентным генпрокурором, ГБР и заявкой изменить закон о НАБУ (соответствующий проект уже зарегистрирован). И главный вопрос, который там пытаются решить - как назначить своего человека", - пояснила Сюмар.

"И вся эта концентрация силовиков (происходит. - Ред.) под благоугодным предлогом "навести порядок". Правда, почему то порядок касается исключительно оппозиции, и никогда - представителей власти. Вам это ничего не напоминает? Янукович тоже до последнего делал заявления о пути в ЕС и сажал представителей оппозиции. Он точно так же пытался сконцентрировать власть в руках своего клана и своей семьи. Ему точно так же были чужды независимые институты - парламент, силовые структуры... Все должно было быть под его контролем. И он точно так же говорил о Западе, на самом деле мечтая договориться с Россией. И точно так же, как когда то Януковича, Запад не принимает Зеленского (аж слишком явное у него постсоветское мышление), толкая его к договоренностям с Москвой", - резюмировала она.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.