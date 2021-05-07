Коллективный иммунитет от COVID-19 у нас создают по принципу фильма "Голодные игры" - кто выжил, тот выжил, - Сюмар

Ключевой провал действующей власти - это провал вакцинации против коронавируса.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

По ее мнению, министр здравоохранения Максим Степанов обязан уйти в отставку.

"Вот уже несколько недель "слуги народа" говорят о том, что нужно отправлять Степанова в отставку, что они "все понимают". Причём, к отставке у нас часто прибегают не как к способу что-то исправить, а как к попытке "выпустить пар недовольства". Мол, даже если власть ошибалась, она как бы сделала выводы. Но в случае со Степановым отставка необходима даже с позиции элементарного выживания. Ключевой провал этой власти - вакцины. Мы наслушались за время этой эпидемии слишком много вранья – и это яркая квинтэссенция власти популистов. Про 10 миллионов тестов, потом про 10 миллионов вакцин. Поражает разница между этими заявлениями и реальностью в жизненно важном для страны вопросе. Поражает, что нас толкают к четвертой волне эпидемии, тогда как мир постепенно возвращается к нормальной жизни. Ну и поражает, что это не ведет к обвалу рейтинга власти, что лишь подтверждает, что восприятие политики у украинцев далеко от рацио", - пояснила нардеп.

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"У меня есть источники, которым я склонна доверять. Они говорят о том, что контракты могли быть подписаны давно, и вакцины доставлены в страну не в таких мизерных количествах, если бы не желание отдельных чиновников на этом зарабатывать, определять откат с каждой дозы. Если это так, это крайне циничное преступление. Если поискать определение, то это прямое мародерство на смертях и горе десятков тысяч людей", - акцентировала Сюмар.

"Чтобы закупить (вакцины. - Ред.), нам было вполне достаточно того антиковидного фонда, который был создан - но потрачен, в основном, совсем не на медицину. Там было достаточно средств, и на них начали строить дороги, в то время, как страна за месяц теряет население маленького городка... На дорогах проще всего зарабатывать. Складировать кэш - главная задача для многих людей в сегодняшней власти. Дороги - крайне простые схемы. Мы знаем синдикаты из нескольких компаний, которые получают эти огромные подряды. И все это вместо того, чтобы сразу попасть в пул стран, которые вкладываются в разработку вакцины и первыми получат право на закупку этой вакцины", - продолжила нардеп.

Сюмар отметила, что сейчас в мире идет разработка лекарств против ковида и Украина обязана включиться в этот процесс, "чтобы потом не выяснилось, что эти лекарства мы тоже получим через 3 года".

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Вместе с тем, она отметила, что провал вакцинации против коронавируса, это вина не одного только Степанова.

"Сегодня мир живет в условиях "вакцинной дипломатии", когда вес государств и их лидеров определяется возможностью обеспечить вакцинирование. Кто-то скажет, что Израиль и Великобритания не стоит сравнивать с Украиной, тогда может стоит учесть опыт той же Сербии, которая вакцинирует всех своих соседей? Не может сегодня государство функционировать нормально без понимания как создать коллективный иммунитет. От этого зависит и экономическая ситуация, и рабочие места, и демография и векторы развития страны", - пояснила нардеп.

"В стиле знаменитого голливудского фильма "Голодные игры". Кто выжил – тот выжил. Кто не выжил – ну, так случилось", - констатировала Сюмар.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.