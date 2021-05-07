Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.
Так, по словам Генсека ООН, речь идет о самом высоком за последние 3 миллиона лет уровне, "когда температура на Земле была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".
Таким образом, как подчеркивает Гутерриш, "мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия".
Генсек ООН добавил, что учитывая эти обстоятельства "мы стоим на краю пропасти".
"Но если мы будем работать вместе, мы можем предупредить худшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы стать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.
Следует напомнить, что американский президент Джо Байден заявил, что США планируют добиться уменьшения выбросов углерода в атмосферу до 2030 года как минимум в два раза, а до середины этого века - достичь нулевых выбросов.
Напомним, в декабре 2019 года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые будут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.