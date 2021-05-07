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Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар

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Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар
Действующая власть уходит от серьезных дискуссий и от каких-либо серьезных форматов: "они не готовы брать на себя никакой ответственности".

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

Нардеп отметила, что стиль действующей власти - "это популистский стиль дебилизации страны".

"Потому что простые и примитивные тезисы, - чем они проще, тем больше шансов, что в них поверят массы. Это такой себе большевизм на уровне риторики. И это уход от серьезных дискуссий, и от каких-либо серьезных форматов. Реальных экспертов заменили ЛОМами в соцсетях с оплатой за кождый написанный пост. Пресс-конференции и круглые столы - видосиками. Поиск общественного договора и консенсуса - пиарными темами в формате заседаний СНБО аккурат под телешоу. Все в стиле сериала. Примитивного, но зрелищного. Вся страна по-прежнему в зрителях", - пояснила она.

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"Я очень внимательно слежу за лексикой. За два года мало что поменялось. Они не готовы брать на себя никакой ответственности, что является первым признаком полной инфантильности. До сих пор - "вы все врете, во всем виноваты попередники, до сих пор война, потому что на ней кто-то зарабатывает (правда, уже непонятно кто), а мы честные и искренне хотим мира". Ну и "мы – единственная власть, которая вытаскивает страну после 30 лет болота и единственная власть, которая не ворует", - добавила Сюмар.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3553
  • Маркиз
    Люті новини

    1. Баллада про горящую шапку.
    Руководитель военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
    В свою очередь, власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая.
    "День победы" безнадежно испорчен.

    2. Там, где украинцы видят могильные кресты, там любителям пломбира мерещатся "плюсы".
    Судя по бегущей ленте в ФБ, быдлом выбранный "простой парень из народа", обычный долларовый оффшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, снова нес лютую муйню. Никогда такого не было, и вот опять.
    У ЗЕ-дебила на встече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести "из головы". Из той самой, в которую он ест и нюхает.

    В последнее время тема "совка" встала из могилы и начала трясти своими "прелестями" - как все было офигеть, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем, и так далее. Не возникает никаких сомнений, что это технология мышебратьев. А когда еще президент, неважно, - осознано или в силу своего кретинизма, - ищет в совке "плюсы", пиши пропало.
    По всей видимости, припи...енту неизвестно, что по разным подсчетам, в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 млн. человек.
    В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 млн.
    Это не считая расстрельные тройки и уничтожение всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы - вопрос риторический, но он часто гундосит про космос.
    Королев - это, наверное, плюс, а сломанная Королёву в тюрьме челюсть чекистским кирзачем - это минус.
    Взорвавшийся Чернобыль - это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море - это плюс.
    Постоянная погоня за "дефицитом" - это минус, но уважение ко всему импортному - это плюс.
    Всего три телеканала на огромную страну - это плюс, но то, что работали они до 23.00 - это минус.
    Пустые мясные отделы - это минус, но драки в очередях за водкой - это плюс.
    Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды не то, что тебе нравится - это минус, но то, что это тебе подошло по размеру - это плюс.
    В СССР не было секса - это минус, но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий.

    3. В каждой непонятной ситуации - набрасывай на Пороха.
    Обратил внимание на одну закономерность. После каждого факапа бубочки, сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После обсирона ЗЕли в Польше, ТСН и другие помойки запустили "разгромную" статью: "Порошенко контролировал шесть оффшоров для покупки ценных произведений искусства - OCCRP."
    Само "расследование" - это чистой воды манипуляция. Это ссылка на "отличную работу" от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации.
    Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Graham Stack.
    Сам же автор Graham Stack - "серьезный" журналист, в ФБ у него аж 41 подписчик.
    Сам он - подписан на BIHUS. info, на телеканал Дождь и на Зеленского. Также, у "мирового" журнаГлиста есть страничка вКонтакте.
    В общем, было интересно. Вообразите: эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-и минутный переход по ссылкам не привел в ОПу и вконтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность, может быть только с подачи извне. Сами они умеют только в спи....ить и в спи....еть.
  • Маркиз
    4. От старшего по Нафтогазу до старшего по камере - один шаг!
    Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона: о противодействии коррупциии "при назначении Витренко и конфликт интересов между новым и.о. председателем правления и Наблюдательным советом". После чего, члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления. Чем окончательно поставили Шмыгаля в партер.

    А Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время, в подземных хранилищах - 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу.
    Теперь внимательно следим за руками.

    5. "Сбитый летчик" обоссал "величайшего лидера современности".
    Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
    Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
    Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко. Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много чего интересного.
    Теперь перейдем к бубочке.
    Еще до вчерашнего вечера, зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы, переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев - бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани - язык тела "величайшего" криком кричал: мама, роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало. Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
    Вот не могу понять: где они прячут того умного, прозорливого президенты, за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого дебила, который не в состоянии без суфлера сказать что-то связное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания - был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи.
    Образно говоря - от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит.

    6. Пехота - это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. С праздником, наши родненькие. Всегда возвращайтесь живыми.
    Мы Вас ждем!

    Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1011

    P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
    Слава Україні!
    І.Лютий
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