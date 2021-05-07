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Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии

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Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии
Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. В этом году это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".

Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

В четверг, 6 мая, МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это второе за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.

Как передает "РБК", з данных сервиса FlightRadar следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы (05:56 UTC). Он пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, а также над территорией Финляндии, Швеции и Норвегии. Спустя 4,5 часа Ил-96 пролетел над Исландией. К шести часам вечера этот борт уже находился во Внуково (14:46 UTC), на обратном пути он тоже пролетал над Финским заливом.

Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального летного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно.

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Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии 01

Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    ... Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

    Ну так сбивайте го к х@ям. Делов то, - на копейку.
  • Александр b9c4d8fd
    Приучат к залетам, потом взорвут своих кацапов и будут использовать как казус бейли. Пока Мир не поймет, что только развал кацапни на как можно более мелкие субъекты - не будет спокойствия на планете. расея должна быть разрушена.
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Хоч я і дуже симпатизую прибалтам, але дії турків мені ближчі до серця. 😄
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