Facebook удалил связанную со "Слугой народа" сеть аккаунтов: они потратили на продвижение контента около $210 тыс.

Вчера, 6 мая, Facebook опубликовал итоги апрельской борьбы с ботами и координируемыми сетями фейковых аккаунтов (Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) Report). Особое место в отчете занимает Украина: как отмечают в Facebook, именно Украина была одним из основных источников активности CIB, которую обнаружили и удалили из соцсети за последние несколько лет.

CIB – это термин, которым обозначается скоординированная работа группы лиц по распространению информации с использованием поддельных аккаунтов. Такая практика нарушает правила Facebook, потому платформа отслеживает ее и чистит соцсеть от подобных участников, вне зависимости от того, какой контент эти люди распространяют и насколько он правдив. Причем удаляются как поддельные, так и аутентичные аккаунты, если последние были частью деятельности подобной группы. Как отмечают в соцсети, подавляющее большинство кампаний этих групп были нацелены на внутреннюю украинскую аудиторию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В апреле 2021 Facebook удалил 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и пять учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и были нацелены на внутреннюю аудиторию, связанных с нынешней правящей партией, за нарушение политики Facebook в отношении CIB-деятельности. "Наше расследование выявило связи с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" – отмечается в отчете Facebook.

Около 23 000 аккаунтов были подписаны на одну или несколько из этих страниц в Facebook и около 1500 человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей Instagram. Эти страницы потратили на продвижение контента около $210 000.

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Люди, стоящие за этой сетью, использовали как настоящие, так и поддельные аккаунты Они выдавали себя за независимые новостные страницы и привлекали читателей на посторонние сайты, маскирующиеся под новостные ресурсы. Авторы страниц писали на украинском и русском языках о коррупции, политике, сатиру о COVID-19, а также одобрительные комментарии о партии Слуга народа и нынешнем правительстве Украины и критику в адрес оппозиционных партий и политиков, включая бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. В отчете отмечают, что отправной точкой для расследования послужил материал издания "Буквы".

Также в апреле соцсеть удалила 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram, которые в соцсети связывают с юридическими и физическими лицами, попавшими под санкции США (Андрей Деркач, Петр Журавель и связанные с изданием "Бегемот" медиа). А также с политическими консультантами, связанными с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем (глава депутатской группы "Довіра").

Все страницы были созданы в Украине и таргетировали украинскую аудиторию. "По нашим оценкам, этой сетью управляют как минимум три отдельные группы, каждая из которых связана с разными политиками: Деркачем, Гройсманом и Кулиничем", – говорится в отчете.

Около 2,37 миллиона учетных записей подписались на одну или несколько из ныне закрытых страниц, до 56 000 человек присоединились к одной или нескольким из этих групп и около 30 000 человек подписались на эти учетные записи в Instagram.

На продвижение публикаций этих страниц было потрачено около $496 000, оплачиваемых в основном в долларах США, но также и в российских рублях, отмечается в отчете.

Каждая из этих групп работала на нескольких интернет-платформах, например, на YouTube, Telegram и в российской сети ВКонтакте. На протяжении всей своей работы группы предпринимали шаги, чтобы скрыть свою идентичность и связанность: фальшивые учетные записи создавались по одной или небольшими партиями в течение нескольких месяцев, чтобы избежать автоматического обнаружения. Некоторые из учетных записей имели подробные биографии, чтобы выглядеть более достоверными, в то время как некоторые из их групп и страниц могли быть куплены.

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Ботоферма использовала свои поддельные аккаунты для продвижения собственного контента и комментариев к нему. Например, один фейковый аккаунт размещает благоприятную статью о политическом деятеле. Затем другие будут оставлять поддерживающие комментарии. Таким образом сеть пыталась продвигать "подопечных" политиков.

Большая часть контента закрытой ботофермы поддерживала политиков и партии, с которыми ее "кураторы" были напрямую связаны – партию Деркача "Наш край", партию "Украинская Стратегия" Гройсмана и депутатскую группу "Довіра" Олега Кулинича. Хотя время от времени они также публиковали поддерживающий контент и комментарии о других политиках, в том числе из конкурирующих политических групп. Например, про партию "Відродження" или "Слуга народа", хотя связи представителей этих партий с деятельностью расследуемой группы Facebook не нашел. Во время презентации специалисты соцсети предположили, что, скорее всего, это был пример предоставления возможностей сети в аренду для создания видимости поддержки в онлайне.

При этом сегмент ботофермы, который Facebook связывает с Деркачем, часто публиковал и антироссийский контент. Расследователи объясняют это попыткой завлечь большую аудиторию на страницу.

Facebook обнаружил и пример публикации в этой сети российской пропаганды.

"Была опубликована статья, в которой якобы раскрывается "секретный список" украинских чиновников, которых Соединенные Штаты объявили "неприкосновенными". В статье издания "Бегемот" предполагалось, что публикация "списка" стала результатом политического маневрирования между Порошенко и администрацией Трампа. Хотя фактически в конце 2019 года группа исследователей, определила, что этот "список" является подделкой известной российской операции влияния, получившей название Secondary Infektion, которую команда Facebook впервые обнаружила и раскрыла в мае 2019 года", – говорится в отчете Facebook.