В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась, - Минздрав

В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас более 50% новых случаев коронавирусной болезни за сутки в мире приходятся на Индию и Бразилию.

"В Украине ситуация стабилизировалась", - отметил он.

Замминистра добавил, что о стабилизации ситуации с COVID-19 также свидетельствуют и результаты тестов на антиген.

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В частности, Киев достиг рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль. "В Киеве показатель выявления положительных случаев среди всех протестированных не превышает 5%. Дополнительно еще пять областей не превышают показатель в 10% положительных случаев среди всех протестированных (Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области)", - рассказал Ляшко.

По его словам, с февраля по апрель в "красную" зону были включены 14 областей и Киев.

Средний срок пребывания региона в "красном" уровне эпидопасности составлял 37 дней.

Быстрее всего справилась Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня, медленней всего - Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области.