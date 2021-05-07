США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин в четверг, 6 мая.
В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно.
"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин.
Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности. "Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.
29 апреля Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции "Тяньгун-3". На низкую околоземную орбиту его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-5В". Центральная ступень ракеты весом 20 тонн вращается вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или в ненаселенной местности, но существует риск, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости.