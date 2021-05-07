Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для мини-футбола за средства общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же работы, однако уже за деньги соответствующей государственной программы.
Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору.
По материалам СБУ двум высокопоставленным чиновникам и одному из руководителей регионального Центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к схеме.