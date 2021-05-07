"Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности", - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область. Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - сообщил Степанов.

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По его словам, он каждый день находился на связи с врачами, которые сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма.

"О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидний войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37 лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей.

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Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мы осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - в 5,5 тоннах в сутки", - отметил глава Минздрава.

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По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.

"А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек. Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - резюмировал Степанов.

Как сообщалось, Минздрав готовит представление по выводу Сумщины из "красной" зоны карантина.