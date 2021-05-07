США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко

США не будут доверять Украине, пока в стране будет процветать коррупция и не будут выполняться обещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Визит Блинкена-Нуланд. Он сейчас важен, очень важен. Но будем трезвыми: не было бы Раши с ее войсками на наших границах - не было бы и визита. Нереформированная, коррумпированная, с правлением олигархов, с российскими агентами во власти, в т. ч. на Банковой - такая Украина сама по себе Америку не интересует. И не будет интересовать. Украине через губу будут помогать в противостоянии с Рашей, потому что это уже вопрос геополитики и соревнования государств высшей лиги", - подчеркнул Гриценко.

В то же время, экс-министр отметил, что Украине, которая рапортует о реформах законами, которые не действуют, обещаниями, которые не выполняются, не будут доверять в США.

"При том что коррупция процветает не меньше, чем при "папередниках", олигархат жирует и кормит коррумпированную власть как всегда - такой Украине в Америке доверия не будет. Будет накапливаться лишь раздражение и отвращение. И это будет иметь последствия. И для украинской власти, и для нас", - подытожил Гриценко.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Блинкен провел встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой, главами фракций Верховной Рады, главой ПЦУ Епифанием и президентом Владимиром Зеленским.

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