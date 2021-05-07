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Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

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Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ
Состояние экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год суммарно выросло на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Forbes.

В 2020 году Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Боголюбов в рейтинге занимал 5 место с $1,2 млрд, а Коломойский - восьмое с $1 млрд.

В нынешнем рейтинге Коломойский "обогнал" Боголюбова и занял 4-е место, его состояние выросло до $1,8 млрд. В то же время, Боголюбов остался на пятом месте, однако его состояние выросло до $1,7 млрд. Таким образом, суммарно состояние Боголюбова и Коломойского выросло на $1,3 млрд.

Сферами интересов обоих указываются топливно-энергетический комплекс и инвестиции.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

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Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ 01

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  • 5 копійок
    Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
  • Маркиз
    Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

    5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
    4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
    3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

    Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

    Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
    2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
    Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
    1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

    Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
    Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
    Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
    Зелені чоловічки
  • AbOriginal_UA
    Зато они не барижили, как Порошенко !
    Да, зебилы ?
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