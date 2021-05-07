Венецианская комиссия поддержала законопроект о тюремном сроке за ложь в декларациях и предлагает обязать повторно подать е-декларации за 2020 год, - Шабунин

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование. Также она просит обязать переподать декларации за 2020 год, чтобы можно было привлечь к ответственности за ложь в них.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Венецианская комиссия предлагает обязать ПОВТОРНО подать декларации 2020 года, чтобы сделать возможным наказание тюрьмой за ложь в них. Это прекрасная история о том, как отдельные украинские депутаты даже Венецийку своей хитро#опостью достали.

Помните, как ВСЕ фракции Рады обманули нас и в конце 2020 восстановили е-декларирование без наказания тюрьмой? Они еще тогда божились, что исправят это до подачи деклараций в марте 2021.

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Как вы знаете, они солгали. Не помог даже соответствующий законопроект Зеленского, который Монастыриский отправил в Венецианку, лишь бы не голосовать его до подачи деклараций.

Депутаты верно рассчитывали на то, что представление в Венецианку затянет голосование в Раде на после подачи деклараций, а значит наказать тюрьмой за ложь в них будет невозможно.

Очень умная логика, учитывая количество депутатов, которые получают доплату наличными. Очевидно, что они боятся в тюрьму сесть.

Эта их, простите, хитро#опость достала даже Венецианку, которая прямо написала:

1. Верните наказание тюрьмой за ложь в декларациях.

2. Обяжите эти декларации переподать, чтобы все же можно было посадить в тюрьму за ложь в них.

Красота, правда? Теперь внимательно следим, кто именно из депутатов будет блокировать норму о переподаче деклараций.

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Готов забиться, что это будет аватар Авакова - председатель профильного комитета Денис Монастырский и его комитет", - заявил Шабунин.



