Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, - Южанина

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина заявляет, что повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, а не к дополнительному увеличению госбюджета.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, если в прошлом году за январь-апрель производители табачных изделий приобрели 105 млн марок акцизного налога, то в этом году только 89 млн вместо ожидаемых 210 млн.

"Это уже не двойные стандарты, а ложь, циничные поступки депутатов от правящей партии "Слуга народа" и вот тому доказательство. Только что автором проекта закона №1210 (закон №466) акцентировано внимание на том, что повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320% с 1 января 2021 года - это очень удачная норма, которой этот человек гордится, ведь якобы с января по апрель дополнительно в бюджет поступило более 1,7 млрд грн.

А теперь - несколько акцентов или даже вопросов к "слугам народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев

Во-первых, почему же тогда вы в течение января - апреля 2021 проводили встречи с представителями компаний, производящими табачные изделия и которые объясняли вредность данной нормы и доказали вам, что поднятие ставок акцизного налога на ТИЭН на 320% привело лишь к тому, что увеличилась теневая часть продаж табачных изделий? То есть, говоря об этой норме, люди даже не задумывались, что не из-за борьбы с контрабандной и контрафактной продажей этой продукции достигли успехов. Напротив. За год до резкого повышения ставок рынок ТИЭН вырос вдвое и если бы все было так радужно, как нам рассказывают, доходы бюджета должны были бы увеличиться в 8 раз - в 2 раза за счет объема и в 4,2 раза за счет акциза", - отметила Южанина.

Тем временем, по ее словам, тенденция противоположная. "В прошлом году за январь - апрель производители приобрели 105 млн марок акцизного налога, а в этом году только 89 млн вместо ожидаемых 210 млн".

Южанина также отметила, что в профильном комитете уже рассмотрен другой проект закона, где ставка акциза на ТИЭН уменьшается по сравнению с законопроектом №1210.

Также смотрите: Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Это то, что пообещали "слуги народа" представителям бизнеса, а вернее транснациональным компаниям, которые платят огромные налоги в бюджет. И мы знаем, что в ближайшее время будет вынесен в зал проект закона №4278, где соответствующая поправка №55 была поддержана в том числе автором увеличение акциза на 320%. Это еще раз подчеркивает цинизм непрофессиональных людей при нынешней власти, которые, убивая бизнес, поют самим себе хвалебные оды. И пусть этот пример станет для бизнеса уроком, чего стоит дискуссия со "слугами народа"", - подытожила Южанина.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон №466-IX внесенный Д.Гетманцевым, который гармонизировал акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигариллы с акцизом на сигареты с 1 января 2021 года. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что все табачные изделия являются вредными, поэтому нет никаких оснований облагать отдельные табачные изделия по более низким ставкам, чем другие.