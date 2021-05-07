Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Для вакцинации от COVID-19 необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении вакцинации... Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу", - объяснил он.

В случае отказа в прививке из-за отсутствия декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ 16-77 или в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.

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