48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

48% украинцев согласны с мнением, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа".

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, передает Цензор.НЕТ.

В то же время не согласны с этим тезисом 29% респондентов и еще 23% не определились с ответом.

Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашается с этим утверждением 50% опрошенных и не соглашаются 22%. Эта же позиция преобладает среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

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Согласно опросу, 46% граждан Украины соглашаются с тем, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников из антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим утверждением 35% респондентов, а еще 19% не определились с ответом.

Кроме того, 25% украинцев считают, что День победы – это, прежде всего, празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем 25% опрошенных не разделяют ни одной из приведенных формулировок. Исследователи отмечают, что советская интерпретация до сих пор распространена в центральном, южном и восточном регионах. Также почти половина жителей юга и востока (41% и 46% соответственно) не выбрали ни одного из этих вариантов.

Также 41% граждан Украины считает, что наша страна должна отмечать обе даты – и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Вместе с тем, еще 31% опрошенных считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще 10% респондентов – безразлично.

Согласно опросу, празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%), тогда как на Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать нужно только 9 мая (42% и 48% соответственно).

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Исследователи также отмечают, что идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме респондентов старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ. Идея празднования обеих дат является также более популярной среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции – большинство считает уместным отмечать только 9 мая.







Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.