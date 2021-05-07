В Нежине во время учебных прыжков с парашютом погиб спасатель Андрей Химич, - мэр города Кодола

В Нежине Черниговской области на территории специального авиаотряда ГСЧС Украины во время тренировочного прыжка с парашютом погиб спасатель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

"Сегодня вечером (6.05.21. - Ред.) на территории Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС Украины в ходе отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор Андрей Химич. Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам", - говорится в сообщении.

Кодола добавил, что во время прыжка с высоты 150 м парашют спасателя не полностью наполнился воздухом.

"Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - добавил мэр Нежина.

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