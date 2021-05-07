В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу

Женщина находилась в комнате для задержанных одна. Утром ее обнаружили мертвой.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной полиции, сегодня ночью в Святошинское управление полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

"С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и предоставили правовую помощь", - сказано в сообщении.

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По сообщению полиции, женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от нее не поступало.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.

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Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.