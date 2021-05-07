Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование. ФОТО

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады высказало свою позицию относительно инцидента с участием бывшего военнослужащего бригады Андрея Пекельного, который защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек смертельно ранил одного из нападавших. Коллектив бригады выразил поддержку ветерану и акцентировал внимание на праве на самооборону и защиту своего жилья.

Об этом говорится в заявлении Командования 80-й ОДШБр, передает Цензор.НЕТ.

"Информативно: пять человек в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на бывшего военнослужащего нашей бригады. Андрей Пекельный находился вместе с мамой в частном доме и пытался всячески помешать конфликту. Нападавшие вели себя агрессивно и после попыток проникнуть в дом, было нанесено смертельное ножевое ранение одному из участников конфликта.

Андрею Пекельному объявили о подозрении по ст.118 УК (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника).

В 2018-2019 годах Андрей Пекельный в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС. Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для своих побратимов, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением".

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Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела", - говорится в заявлении.









Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.