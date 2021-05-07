Новости • Агрессия России против Украины

Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование. ФОТО

7 28114
Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады высказало свою позицию относительно инцидента с участием бывшего военнослужащего бригады Андрея Пекельного, который защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек смертельно ранил одного из нападавших. Коллектив бригады выразил поддержку ветерану и акцентировал внимание на праве на самооборону и защиту своего жилья.

Об этом говорится в заявлении Командования 80-й ОДШБр, передает Цензор.НЕТ.

"Информативно: пять человек в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на бывшего военнослужащего нашей бригады. Андрей Пекельный находился вместе с мамой в частном доме и пытался всячески помешать конфликту. Нападавшие вели себя агрессивно и после попыток проникнуть в дом, было нанесено смертельное ножевое ранение одному из участников конфликта.

Андрею Пекельному объявили о подозрении по ст.118 УК (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника).

В 2018-2019 годах Андрей Пекельный в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС. Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для своих побратимов, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту", - замминистра МВД Геращенко о ветеране АТО Пекельном. ВИДЕО

Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела", - говорится в заявлении.

Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 01
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 02
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 03
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Moto Gaz 63d7aaac
    Армии давно пора помочь народу Украины , перебить мусоров и перевешать Судей,
    Бандиты захватили власть ...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Того "торнадівця" який в Дніпрі застрелив поліцейського і поліцейську тільки за те, що намагалися перевірити його документи? Аще, чого мають підтримувати, Ви вибрали свого не біригу і чеснішу людину, то що за два рлоки ще не відпустив тих, що ненависний вам всім Порошенко "закрив"? Ганьба.
    Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Той вбивця є торнадівець і вбив у місті Дніпрі молоду дівчину, яка тільки прийшла працювати поліцейською і молодого поліцейського, який захищав інтереси і спокій громадян.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости