Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление немецких адвокатов, поданное в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Лукашенко назвал обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о совершенных преступлениях против человечности, глупым шагом и сиюминутной политикой.

"Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить?" - сказал Лукашенко.

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Напомним, в среду немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси. Они сослались на универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Юристы подали заявление от имени десяти белорусов, которые заявили, что пострадали от пыток силовиков во время протестов.

"Все подзащитные сообщают о задержаниях по ничтожным поводам, пытках и насилии в дни заключения. Они были заперты в слишком тесных камерах или автомобилях, в течение нескольких дней к ним применяли физическое насилие, унижали, угрожали и оскорбляли достоинство другими способами", - отметили адвокаты в своем заявлении.

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