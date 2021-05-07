На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На обращение немедленно отреагировали работники ювенальной превенции, которые пообщались и с руководством учебного заведения, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.
По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло.
Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.
Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол по причине буллинга в отношении учителей.
Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. В свою очередь, ювенальные полицейские продолжат проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.