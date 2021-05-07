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Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен

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Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен
Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - сказал он в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Хм...
    А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
    Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
  • Підлога Маккартні
    Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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