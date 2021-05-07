Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о готовности провести досрочные президентские выборы в стране, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "БЕЛТА".

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор раскритиковал президентские выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?", - отметил Лукашенко.

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