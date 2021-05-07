Ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась в рамках закона, - Шмыгаль

Решение Кабинета Министров провести изменения в руководстве НАК "Нафтогаз" было принято в соответствии с законодательством.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве "Нафтогаза". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение в соответствии с украинским законодательством", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном: "В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная - среди них, это важный момент развития нашего государства".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.