С 1 мая в Киеве начала работу система "автоштрафов" за неуплату парковки, - КГГА

В Киеве с 1 мая работает новая электронная система, позволяющая упорядочить работу инспекторов и быстро осуществлять эффективный контроль оплаты парковки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что ранее инспекторам приходилось долго сверяться с несколькими источниками информации относительно оплаты парковки и выписывать штрафы вручную. Теперь весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.

По номеру машины инспектор будет мгновенно проверять оплату парковки. В случае неуплаты будет выполнена фотофиксация и сгенерирована доказательная база. Система также автоматически генерирует сообщение с QR-кодом о привлечении к административной ответственности. Сообщение можно будет быстро распечатать и оставить на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства.

Новая разработка ускоряет и упрощает процесс штрафования, собирает аналитику нарушений и позволяет сделать парковочное пространство более безопасным и комфортным.

Система защищена согласно современным стандартам кибербезопасности. Инспекторы не имеют доступа к персональным данным водителей, а вся информация хранится в зашифрованном виде в городском дата-центре.

Система штрафования интегрируется с Единым государственным реестром транспортных средств, Реестром административных правонарушений и городским приложением "Киев Цифровой". В приложении действует функционал, который облегчает жизнь водителей. Владельцы автомобилей могут получать уведомления о штрафах с доказательной базой и сразу платить их. Водителям предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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