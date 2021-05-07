Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Слова поддержки на фоне обострения российской агрессии важны, но Вашингтон должен решить, на сколько большую военную помощь он готов оказать Киеву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил лидеров в Киеве, что будущее Украины под угрозой. И чтобы его защитить, нужно вести войну на два фронта. С одной стороны, приходится противостоять российским силам на границе, а с другой - коррупции внутри Украины. Главный дипломат США пообещал увеличить помощь для Украины после "безрассудного и агрессивного" стягивания российских войск к украинской границе. Но при этом он также осудил коррумпированную политическую систему Украины после увольнения руководителя "Нафтогаза", - пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Команда Блинкена применила к отношениям с Украиной подход "жесткой любви". И остается скепсис относительно того, сработает ли это. Ведь в прошлом такой подход уже терпел неудачу.

"С 2014 года главные темы изменились очень мало. Вопрос в том, есть ли политика для изменения динамики, чтобы госсекретарь не ездил туда следующие 4-8 лет с аналогичными вопросами. Я пока такой не вижу", - сказал старший политолог Rand Corp Сэм Чарап.

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Во время визита в Киев американские чиновники избегали обещаний по поставкам конкретного оборудования Украине. Администрация Джо Байдена дала четко понять, что она считает противостояние США с Китаем главным вызовом 21-го века. И именно в этом направлении больше всего ресурсов будут тратиться.

"Украина же до сих пор имеет сильную поддержку со стороны американских политиков. Но ее связь с национальными интересами США сейчас слабее, чем раньше", - говорится в статье.

"Когда 80 тысяч российских солдат остаются на границе, послание Блинкена о поддержке против России важно. Но администрация Байдена должна решить, на сколько большую военную помощь она готова предоставить Украине", - сказала эксперт Джорджтаунского университета Анджела Стент.